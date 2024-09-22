Вибух, який чули в Харкові: у Чайківці показали величезну вирву (відео)
Фото: Олександр Гололобов/Telegram
Село Чайківка Харківського району зазнало авіаудару одночасно з Харковом близько 23-ї години 21 вересня. Бомба впала поряд із приватною забудовою, повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
Він поінформував, що у селі пошкоджені чотири будинки, підприємство та будівля ДСНС. Про постраждалих не повідомляється.
Відео: Олександр Гололобов/Telegram
За даними ГУ Нацполіції у Харківській області, ворожа авіація скинула на населений пункт ФАБ.
Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 23:00 21 вересня. В облпрокуратурі поінформували, що ворожий літак Су-34 випустив три авіабомби, попередньо ФАБ-250. Дві долетіли до Харкова, третя впала в Малоданилівській громаді.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, гололобов, малая даниловка, Харків, чайковка;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2024 в 13:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Чайківка Харківського району зазнало авіаудару одночасно з Харковом близько 23-ї години 21 вересня. Бомба впала поряд із приватною забудовою".