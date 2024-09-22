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Вибух, який чули в Харкові: у Чайківці показали величезну вирву (відео)

Події 13:15   22.09.2024
Олена Нагорна
Вибух, який чули в Харкові: у Чайківці показали величезну вирву (відео) Фото: Олександр Гололобов/Telegram

Село Чайківка Харківського району зазнало авіаудару одночасно з Харковом близько 23-ї години 21 вересня. Бомба впала поряд із приватною забудовою, повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Він поінформував, що у селі пошкоджені чотири будинки, підприємство та будівля ДСНС. Про постраждалих не повідомляється.

Відео: Олександр Гололобов/Telegram

За даними ГУ Нацполіції у Харківській області, ворожа авіація скинула на населений пункт ФАБ.

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 23:00 21 вересня. В облпрокуратурі поінформували, що ворожий літак Су-34 випустив три авіабомби, попередньо ФАБ-250. Дві долетіли до Харкова, третя впала в Малоданилівській громаді.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2024 в 13:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Чайківка Харківського району зазнало авіаудару одночасно з Харковом близько 23-ї години 21 вересня. Бомба впала поряд із приватною забудовою".