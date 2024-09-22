Взрыв, который слышали в Харькове: в Чайковке показали огромную воронку

Село Чайковка Харьковского района подверглось авиаудару одновременно с Харьковом около 23 часов 21 сентября. Бомба упала рядом с частной застройкой, сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

Он проинформировал, что в селе повреждены четыре дома, предприятие и здание ГСЧС. О пострадавших не сообщается.

Видео: Александр Гололобов/Telegram

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, вражеская авиация сбросила на населенный пункт ФАБ.

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 23:00 21 сентября. В облпрокуратуре проинформировали, что вражеский самолет Су-34 выпустил три авиабомбы, предварительно ФАБ-250. Две долетели до Харькова, третья упала в Малоданиловской громаде.