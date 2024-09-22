Live
  • Вс 22.09.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.44
  • EUR 46.24

Как выглядит 16-этажка в Харькове после «прилета» — видео с коптера

Происшествия 12:35   22.09.2024
Елена Нагорная
Как выглядит 16-этажка в Харькове после «прилета» — видео с коптера

Видео последствий падения российской авиабомбы возле 16-этажки в Шевченковском районе Харькова около 23 часов 21 сентября, снятое коптером, показала областная прокуратура.

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 23:00 21 сентября. В облпрокуратуре проинформировали, что вражеский самолет Су-34 выпустил три авиабомбы, предварительно ФАБ-250. Две долетели до Харькова, третья упала в Малоданиловской громаде. В Шевченковском районе Харькова попадание зафиксировали в пяти метрах от 16-этажки. По данным облуправления Нацполиции, были повреждены фасад и окна 16-этажки, из нее эвакуировали более 80 жильцов. Четыре машины перед домом сгорели полностью, еще 21 повреждена. Утром начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что из-за удара пострадал 21 человек, в том числе 17-летний парень, 17-летняя девушка и 8-летняя девочка. Восемь человек госпитализированы, состояние двоих из них (17-летнего парня и 39-летней женщины) тяжелое, шестерых — среднее.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости 22.09: удар ФАБ возле 16-этажки в Харькове, «продвижение» РФ
Главные новости 22.09: удар ФАБ возле 16-этажки в Харькове, «продвижение» РФ
22.09.2024, 12:40
Как выглядит 16-этажка в Харькове после «прилета» — видео с коптера
Как выглядит 16-этажка в Харькове после «прилета» — видео с коптера
22.09.2024, 12:35
Украине нужна дальнобойность: Зеленский показал дом в Харькове после удара РФ
Украине нужна дальнобойность: Зеленский показал дом в Харькове после удара РФ
22.09.2024, 11:52
Последствия «прилета» устраняют в Харькове: всего повреждены 15 зданий (фото)
Последствия «прилета» устраняют в Харькове: всего повреждены 15 зданий (фото)
22.09.2024, 10:45
Сегодня 22 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 22 сентября: какой праздник и день в истории
22.09.2024, 06:00
Взрыв, который слышали в Харькове: в Чайковке показали огромную воронку
Взрыв, который слышали в Харькове: в Чайковке показали огромную воронку
22.09.2024, 13:15

Новости по теме:

12:35
Как выглядит 16-этажка в Харькове после «прилета» — видео с коптера
11:52
Украине нужна дальнобойность: Зеленский показал дом в Харькове после удара РФ
09:00
17-летний парень и женщина тяжелые — Синегубов о пострадавших в Харькове
07:26
«Прилет» у многоэтажки в Харькове: пострадавших — 21, полиция пишет о ФАБ-500
00:42
Терехов обратился к харьковчанам с места «прилета» и рассказал о последствиях

Вы читали новость: «Как выглядит 16-этажка в Харькове после «прилета» — видео с коптера»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2024 в 12:35;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео последствий падения российской авиабомбы возле 16-этажки в Шевченковском районе Харькова около 23 часов 21 сентября, снятое коптером, показала областная прокуратура.".