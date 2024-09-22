Как выглядит 16-этажка в Харькове после «прилета» — видео с коптера
Видео последствий падения российской авиабомбы возле 16-этажки в Шевченковском районе Харькова около 23 часов 21 сентября, снятое коптером, показала областная прокуратура.
Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 23:00 21 сентября. В облпрокуратуре проинформировали, что вражеский самолет Су-34 выпустил три авиабомбы, предварительно ФАБ-250. Две долетели до Харькова, третья упала в Малоданиловской громаде. В Шевченковском районе Харькова попадание зафиксировали в пяти метрах от 16-этажки. По данным облуправления Нацполиции, были повреждены фасад и окна 16-этажки, из нее эвакуировали более 80 жильцов. Четыре машины перед домом сгорели полностью, еще 21 повреждена. Утром начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что из-за удара пострадал 21 человек, в том числе 17-летний парень, 17-летняя девушка и 8-летняя девочка. Восемь человек госпитализированы, состояние двоих из них (17-летнего парня и 39-летней женщины) тяжелое, шестерых — среднее.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: удар, Харьков, Харьковская областная прокуратура, Шевченковский район;
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- • Дата публикации материала: 22 сентября 2024 в 12:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео последствий падения российской авиабомбы возле 16-этажки в Шевченковском районе Харькова около 23 часов 21 сентября, снятое коптером, показала областная прокуратура.".