Live
  • Чт 03.10.2024
  • Харків  +21°С
  • USD 41.28
  • EUR 45.71

10 КАБів скинули росіяни на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ

Події 17:35   03.10.2024
Оксана Якушко
10 КАБів скинули росіяни на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ

Сьогодні на Харківському напрямку росіяни біля Черкаської Лозової, Стариці та Бочкового скинули 10 КАБів, повідомив Генштаб ЗСУ.

10 разів росіяни атакували наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми біля Синьківки, Петропавлівки, Курилівки, Піщаного, Першотравневого та Вишневого.

Читайте також: Генштаб повідомив про 16 боїв на Харківщині, а також про авіаудари по області

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новини Харкова – головне за 3 жовтня: удари КАБ, місто у диму
Новини Харкова – головне за 3 жовтня: удари КАБ, місто у диму
03.10.2024, 17:42
2 поранених – РФ атакувала БпЛА зупинку транспорту у Купʼянську на Харківщині
2 поранених – РФ атакувала БпЛА зупинку транспорту у Купʼянську на Харківщині
03.10.2024, 18:22
У Харкові внаслідок удару КАБ пошкоджена 51 будівля, вибито понад 760 вікон
У Харкові внаслідок удару КАБ пошкоджена 51 будівля, вибито понад 760 вікон
03.10.2024, 11:54
Головні новини Харкова 2 жовтня: вибухи, прилетіло по багатоповерхівці
Головні новини Харкова 2 жовтня: вибухи, прилетіло по багатоповерхівці
02.10.2024, 23:59
Сьогодні в Харкові не їздитимуть тролейбуси: як спланувати маршрут
Сьогодні в Харкові не їздитимуть тролейбуси: як спланувати маршрут
03.10.2024, 11:41
КАБ у Харкові вдарив по багатоповерхівці, 9 постраждалих, у тому числі дитина
КАБ у Харкові вдарив по багатоповерхівці, 9 постраждалих, у тому числі дитина
02.10.2024, 23:57

Новини за темою:

16:53
РФ атакує Куп’янськ FPV-дронами та КАБами: серед постраждалих – 16-річна
19:21
У вересні росіяни 15 разів атакували Харків і пошкодили майже 340 будинків
17:29
20 бомб скинула РФ на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ
18:16
4 бої тривають на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ
13:15
Армія РФ атакувала Куп’янськ дронами двічі за ранок – прокуратура (фото)

Ви читали новину: «10 КАБів скинули росіяни на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 17:35;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні на Харківському напрямку росіяни біля Черкаської Лозової, Стариці та Бочкового скинули 10 КАБів, повідомив Генштаб ЗСУ.".