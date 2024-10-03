10 КАБів скинули росіяни на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ

Сьогодні на Харківському напрямку росіяни біля Черкаської Лозової, Стариці та Бочкового скинули 10 КАБів, повідомив Генштаб ЗСУ.

10 разів росіяни атакували наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми біля Синьківки, Петропавлівки, Курилівки, Піщаного, Першотравневого та Вишневого.