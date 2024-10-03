10 КАБів скинули росіяни на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ
Сьогодні на Харківському напрямку росіяни біля Черкаської Лозової, Стариці та Бочкового скинули 10 КАБів, повідомив Генштаб ЗСУ.
10 разів росіяни атакували наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми біля Синьківки, Петропавлівки, Курилівки, Піщаного, Першотравневого та Вишневого.
Читайте також: Генштаб повідомив про 16 боїв на Харківщині, а також про авіаудари по області
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, бой, КАБ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «10 КАБів скинули росіяни на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 17:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні на Харківському напрямку росіяни біля Черкаської Лозової, Стариці та Бочкового скинули 10 КАБів, повідомив Генштаб ЗСУ.".