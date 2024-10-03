Live
  • Чт 03.10.2024
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.28
  • EUR 45.71

10 КАБов сбросили россияне на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ

Происшествия 17:35   03.10.2024
Оксана Якушко
10 КАБов сбросили россияне на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ Фото: wikipedia.org

Сегодня на Харьковском направлении россияне возле Черкасской Лозовой, Старицы и Бочкового сбросили 10 КАБов, сообщил Генштаб ВСУ.

10 раз враги атаковали наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отражали вражеские штурмы у Синьковки, Петропавловки, Куриловки, Песчаного, Первомайского и Вишневого.

Читайте также: Генштаб сообщил о 16 боях на Харьковщине, а также – об авиаударах по области

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное за 3 октября: удары КАБ, город в дыму
Новости Харькова — главное за 3 октября: удары КАБ, город в дыму
03.10.2024, 16:32
Терехов вернулся в Харьков: куда сразу поехал и о чем договорился в Испании
Терехов вернулся в Харьков: куда сразу поехал и о чем договорился в Испании
01.10.2024, 09:12
Харьков в дыму: горят не только леса — что случилось, сообщили в мэрии
Харьков в дыму: горят не только леса — что случилось, сообщили в мэрии
03.10.2024, 10:54
Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатами до 20 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатами до 20 тысяч гривен
03.10.2024, 16:29
Харьков в дыму: жителям советуют на улицу одевать маски, дома закрыть окна
Харьков в дыму: жителям советуют на улицу одевать маски, дома закрыть окна
03.10.2024, 15:03
10 КАБов сбросили россияне на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ
10 КАБов сбросили россияне на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ
03.10.2024, 17:35

Новости по теме:

16:53
РФ атакует Купянск FPV-дронами и КАБами: среди пострадавших – 16-летняя
19:21
В сентябре россияне 15 раз атаковали Харьков и повредили около 340 домов
17:29
20 бомб сбросила РФ на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ
18:16
4 боя продолжаются на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ
13:15
Армия РФ атаковала Купянск дронами дважды за утро – прокуратура (фото)

Вы читали новость: «10 КАБов сбросили россияне на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 17:35;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня на Харьковском направлении россияне возле Черкасской Лозовой, Старицы и Бочкового сбросили 10 КАБов, сообщил Генштаб ВСУ.".