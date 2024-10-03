10 КАБов сбросили россияне на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ
Фото: wikipedia.org
Сегодня на Харьковском направлении россияне возле Черкасской Лозовой, Старицы и Бочкового сбросили 10 КАБов, сообщил Генштаб ВСУ.
10 раз враги атаковали наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отражали вражеские штурмы у Синьковки, Петропавловки, Куриловки, Песчаного, Первомайского и Вишневого.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, бой, КАБ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 17:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня на Харьковском направлении россияне возле Черкасской Лозовой, Старицы и Бочкового сбросили 10 КАБов, сообщил Генштаб ВСУ.".