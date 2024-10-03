10 КАБов сбросили россияне на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ

Сегодня на Харьковском направлении россияне возле Черкасской Лозовой, Старицы и Бочкового сбросили 10 КАБов, сообщил Генштаб ВСУ.

10 раз враги атаковали наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отражали вражеские штурмы у Синьковки, Петропавловки, Куриловки, Песчаного, Первомайского и Вишневого.