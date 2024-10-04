11 разів росіяни штурмували позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку – ГШ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку від початку доби відбулися три бої біля Стариці та Вовчанська, два з них ще тривають, повідомив Генштаб ЗСУ.
Також росіяни атакували КАБами Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку росіяни 11 разів штурмували позиції ЗСУ біля Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової, бої тривають. Авіаудару зазнала Глушківка.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, бой, Генштаб ЗСУ, КАБ, купянское направление, росіяни, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 18:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку від початку доби відбулися три бої біля Стариці та Вовчанська, два з них ще тривають, повідомив Генштаб ЗСУ.".