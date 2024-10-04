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11 разів росіяни штурмували позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку – ГШ

Події 18:17   04.10.2024
Оксана Якушко
11 разів росіяни штурмували позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку – ГШ Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку від початку доби відбулися три бої біля Стариці та Вовчанська, два з них ще тривають, повідомив Генштаб ЗСУ.

Також росіяни атакували КАБами Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку росіяни 11 разів штурмували позиції ЗСУ біля Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової, бої тривають. Авіаудару зазнала Глушківка.

Читайте також: Генштаб повідомив про 15 боїв на Харківщині за добу

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 18:17;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку від початку доби відбулися три бої біля Стариці та Вовчанська, два з них ще тривають, повідомив Генштаб ЗСУ.".