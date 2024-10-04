11 разів росіяни штурмували позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку – ГШ

На Харківському напрямку від початку доби відбулися три бої біля Стариці та Вовчанська, два з них ще тривають, повідомив Генштаб ЗСУ.

Також росіяни атакували КАБами Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку росіяни 11 разів штурмували позиції ЗСУ біля Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової, бої тривають. Авіаудару зазнала Глушківка.