11 раз россияне штурмовали позиции ВСУ на Купянском направлении – ГШ

На Харьковском направлении с начала суток состоялось три боя у Старицы и Волчанска, два из них еще продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ.

Также россияне атаковали КАБами Волчанск.

На Купянском направлении россияне 11 раз штурмовали позиции ВСУ возле Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой, бои продолжаются. Авиаудар нанесли по Глушковке.

Читайте также: Генштаб сообщил о 15 боях на Харьковщине за сутки