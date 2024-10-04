11 раз россияне штурмовали позиции ВСУ на Купянском направлении – ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении с начала суток состоялось три боя у Старицы и Волчанска, два из них еще продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ.
Также россияне атаковали КАБами Волчанск.
На Купянском направлении россияне 11 раз штурмовали позиции ВСУ возле Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой, бои продолжаются. Авиаудар нанесли по Глушковке.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, бой, Генштаб ВСУ, КАБ, купянское направление, россияне, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 18:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении с начала суток состоялось три боя у Старицы и Волчанска, два из них еще продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ.".