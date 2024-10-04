Live
  • Пт 04.10.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.22
  • EUR 45.52

11 раз россияне штурмовали позиции ВСУ на Купянском направлении – ГШ

Происшествия 18:17   04.10.2024
Оксана Якушко
11 раз россияне штурмовали позиции ВСУ на Купянском направлении – ГШ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении с начала суток состоялось три боя у Старицы и Волчанска, два из них еще продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ.

Также россияне атаковали КАБами Волчанск.

На Купянском направлении россияне 11 раз штурмовали позиции ВСУ возле Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой, бои продолжаются. Авиаудар нанесли по Глушковке.

Читайте также: Генштаб сообщил о 15 боях на Харьковщине за сутки

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове подорожали картошка и яйца: средние цены по городу
В Харькове подорожали картошка и яйца: средние цены по городу
04.10.2024, 11:29
Взрывы в Харькове: россияне атаковали КАБами
Взрывы в Харькове: россияне атаковали КАБами
04.10.2024, 17:27
За $29 тысяч женщина оформляла уклонистам фейковую инвалидность в Харькове
За $29 тысяч женщина оформляла уклонистам фейковую инвалидность в Харькове
04.10.2024, 19:04
Новости Харькова — главное 4.10: накрыли масштабные схемы «помощи» уклонистам
Новости Харькова — главное 4.10: накрыли масштабные схемы «помощи» уклонистам
04.10.2024, 18:19
Жители многоэтажек Харьковщины получили счета за техобслуживание газопроводов
Жители многоэтажек Харьковщины получили счета за техобслуживание газопроводов
02.10.2024, 15:38
Смертельное ДТП: столкнулись комбайн и автомобиль в Харьковской области (фото)
Смертельное ДТП: столкнулись комбайн и автомобиль в Харьковской области (фото)
04.10.2024, 19:35

Новости по теме:

11:13
ОТГВ «Харьков»: 326 раз обстреляла РФ позиции ВСУ на Харьковском направлении
17:35
10 КАБов сбросили россияне на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ
16:53
РФ атакует Купянск FPV-дронами и КАБами: среди пострадавших – 16-летняя
19:21
В сентябре россияне 15 раз атаковали Харьков и повредили около 340 домов
17:29
20 бомб сбросила РФ на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

Вы читали новость: «11 раз россияне штурмовали позиции ВСУ на Купянском направлении – ГШ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 18:17;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении с начала суток состоялось три боя у Старицы и Волчанска, два из них еще продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ.".