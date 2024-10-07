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Пожежі на Харківщині: 73 загоряння виїжджали гасити рятувальники за добу

Події 08:35   07.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пожежі на Харківщині: 73 загоряння виїжджали гасити рятувальники за добу

Про пожежі, які виникли на Харківщині за добу, повідомили вранці 7 жовтня у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Через обстріли в регіоні виникло шість пожеж – у Куп’янському та Харківському районі області, а також – у Шевченківському районі Харкова.

“У селі Осинове горів житловий будинок на площі 150 м кв. За попередніми даними, отримав поранення 54-річний чоловік. У с. Куп’янськ-Вузловий горіли житловий будинок та дві господарчі споруди на загальній площі 90 м кв. До ліквідації наслідків ворожих обстрілів були залучені підрозділи ДСНС та вогнеборці добровільної пожежної команди селища Ківшарівка”, – повідомили рятувальники.

Вночі ворог ударив КАБами по Черкаській Лозовій. Там горіла трава на площі 100 га, а також пошкоджені три будинки.

Крім того, 52 пожежі рятувальники гасили у природних екосистемах, горіло близько 50 га.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 08:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про пожежі, які виникли на Харківщині за добу, повідомили вранці 7 жовтня у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.".