Пожары на Харьковщине: 73 возгорания выезжали тушить спасатели за сутки

О пожарах, которые возникли на Харьковщине за сутки, проинформировали утром 7 октября в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Из-за обстрелов в регионе возникло шесть пожаров – в Купянском и Харьковском районе области, а также – в Шевченковском районе Харькова.

«В селе Осиново горел жилой дом на площади 150 кв. По предварительным данным, получил ранения 54-летний мужчина. В с. Купянск-Узловой горели жилой дом и 2 хозяйственные постройки на общей площади 90 м кв. К ликвидации последствий вражеских обстрелов были привлечены подразделения ГСЧС и пожарные добровольной пожарной команды поселка Ковшаровка», – сообщили спасатели.

Ночью враг ударил КАБами по Черкасской Лозовой. Там горела трава на площади 100 га, а также повреждены три дома.

Кроме того, 52 пожара спасатели тушили в природных экосистемах, горело около 50 га.