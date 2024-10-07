Пожары на Харьковщине: 73 возгорания выезжали тушить спасатели за сутки
О пожарах, которые возникли на Харьковщине за сутки, проинформировали утром 7 октября в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Из-за обстрелов в регионе возникло шесть пожаров – в Купянском и Харьковском районе области, а также – в Шевченковском районе Харькова.
«В селе Осиново горел жилой дом на площади 150 кв. По предварительным данным, получил ранения 54-летний мужчина. В с. Купянск-Узловой горели жилой дом и 2 хозяйственные постройки на общей площади 90 м кв. К ликвидации последствий вражеских обстрелов были привлечены подразделения ГСЧС и пожарные добровольной пожарной команды поселка Ковшаровка», – сообщили спасатели.
Ночью враг ударил КАБами по Черкасской Лозовой. Там горела трава на площади 100 га, а также повреждены три дома.
Кроме того, 52 пожара спасатели тушили в природных экосистемах, горело около 50 га.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, зведення, лесные пожары, пожары;
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 08:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О пожарах, которые возникли на Харьковщине за сутки, проинформировали утром 7 октября в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".