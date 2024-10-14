“Їхнє життя ускладнюється”: комунальники взялися за дерева в центрі Харкова

Майже 200 дерев уздовж проспекту Науки та на майдані Свободи харківські комунальники обробили від хвороб та шкідників.

Спочатку дерева пройшли ретельне обстеження, включно з лабораторними тестами на виявлення шкідників та хвороб, пишуть у фейсбуці СКП «Харківзеленбуд».

«Життя дерев у місті неабияк ускладнюється через загазованість, високу температуру й антропогенний вплив. А ще шкідники й хвороби додають своїх неприємностей. Тому для продовження життя зелених мешканців міста було застосовано цілий комплекс оздоровчих процедур: позакореневе підживлення мінералами, обприскування та ручна обробка стовбурів», — розповіли комунальники.

Також на підприємстві зазначили, що для обробки використовували біопрепарати на основі грибів та бактерій, тож вони безпечні для людей, тварин, птахів та бджіл.



Фото: СКП “Харківзеленбуд”



Фото: СКП “Харківзеленбуд”



Фото: СКП “Харківзеленбуд”



Фото: СКП “Харківзеленбуд”