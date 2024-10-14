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«Их жизнь усложняется»: коммунальщики взялись за деревья в центре Харькова

Общество 22:11   14.10.2024
Елена Нагорная
«Их жизнь усложняется»: коммунальщики взялись за деревья в центре Харькова Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Почти 200 деревьев вдоль проспекта Науки и на площади Свободы харьковские коммунальщики обработали от болезней и вредителей.

Сначала деревья прошли тщательное обследование, включая лабораторные тесты на выявление вредителей и болезней, пишут в Facebook СКП «Харьковзеленстрой».

«Жизнь деревьев в городе изрядно усложняется из-за загазованности, высокой температуры и антропогенного воздействия. А еще вредители и болезни добавляют своих неприятностей. Поэтому для продления жизни зеленых жителей города был применен целый комплекс оздоровительных процедур: внекорневая подкормка минералами, опрыскивание и ручная обработка стволов», — рассказали коммунальщики.

Также на предприятии отметили, что для обработки использовали биопрепараты на основе грибов и бактерий, поэтому они безопасны для людей, животных, птиц и пчел.


Фото: СКП «Харьковзеленстрой»


Фото: СКП «Харьковзеленстрой»


Фото: СКП «Харьковзеленстрой»


Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 22:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почти 200 деревьев вдоль проспекта Науки и на площади Свободы харьковские коммунальщики обработали от болезней и вредителей.".