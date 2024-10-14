«Их жизнь усложняется»: коммунальщики взялись за деревья в центре Харькова

Почти 200 деревьев вдоль проспекта Науки и на площади Свободы харьковские коммунальщики обработали от болезней и вредителей.

Сначала деревья прошли тщательное обследование, включая лабораторные тесты на выявление вредителей и болезней, пишут в Facebook СКП «Харьковзеленстрой».

«Жизнь деревьев в городе изрядно усложняется из-за загазованности, высокой температуры и антропогенного воздействия. А еще вредители и болезни добавляют своих неприятностей. Поэтому для продления жизни зеленых жителей города был применен целый комплекс оздоровительных процедур: внекорневая подкормка минералами, опрыскивание и ручная обработка стволов», — рассказали коммунальщики.

Также на предприятии отметили, что для обработки использовали биопрепараты на основе грибов и бактерий, поэтому они безопасны для людей, животных, птиц и пчел.



Фото: СКП «Харьковзеленстрой»



Фото: СКП «Харьковзеленстрой»



Фото: СКП «Харьковзеленстрой»



Фото: СКП «Харьковзеленстрой»