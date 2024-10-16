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Ліків на 4,6 млн грн закупили цьогоріч на Харківщині

Суспільство 18:45   16.10.2024
Оксана Якушко
Ліків на 4,6 млн грн закупили цьогоріч на Харківщині

Загалом Харківська область у 2024 році отримала лікарські засоби на суму близько 78 млн грн за програмою, повідомили у ХОВА.

Директорка Департаменту охорони здоров’я ХОВА Тетяна Деменко повідомила, що Харківська область у 2024 році отримала лікарські засоби на загальну суму близько 78 млн грн за державою програмою “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм”. Від початку року область почала отримувати медичні вироби для слухопротезування, зокрема слухові апарати, на суму 1,5 мільйона гривень.

В області реалізується комплексна програма «Здоров’я Слобожанщини», для якої цьогоріч закупили лікарські засоби на суму 4,6 млн грн. У липні 2024 року в регіоні стартував проєкт «Укрпошта.Аптека», який надає можливість безкоштовної доставки ліків. Пацієнти можуть замовляти як безрецептурні препарати, так і ліки за програмою «Доступні ліки», зателефонувавши до контакт-центру за номером 0-800-300-545, додала Тетяна Деменко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2024 в 18:45;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом Харківська область у 2024 році отримала лікарські засоби на суму близько 78 млн грн за програмою, повідомили у ХОВА.".