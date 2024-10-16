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Лекарств на 4,6 млн грн закупили на Харьковщине в этом году

Общество 18:45   16.10.2024
Оксана Якушко
Лекарств на 4,6 млн грн закупили на Харьковщине в этом году Фото: MedlinePlus

В целом Харьковская область в 2024 году получила лекарственные средства на сумму около 78 млн грн по программе, сообщили в ХОВА.

Директор Департамента здравоохранения ХОВА Татьяна Деменко сообщила, что Харьковская область в 2024 году получила лекарств на общую сумму около 78 млн грн по государству программе «Обеспечение медицинских мер отдельных государственных программ». С начала года область получает медицинские изделия для слухопротезирования, в том числе слуховые аппараты, на сумму 1,5 миллиона гривен.

В области реализуется комплексная программа «Здоровье Слобожанщины», для которой закупили лекарственные средства на сумму 4,6 млн грн. В июле 2024 года в регионе стартовал проект «Укрпочта.Аптека», дающий возможность бесплатной доставки лекарств. Пациенты могут заказывать как безрецептурные препараты, так и лекарства по программе «Доступные лекарства», позвонив в контакт-центр по номеру 0-800-300-545, добавила Татьяна Деменко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 18:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В целом Харьковская область в 2024 году получила лекарственные средства на сумму около 78 млн грн по программе, сообщили в ХОВА.".