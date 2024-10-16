Лекарств на 4,6 млн грн закупили на Харьковщине в этом году

В целом Харьковская область в 2024 году получила лекарственные средства на сумму около 78 млн грн по программе, сообщили в ХОВА.

Директор Департамента здравоохранения ХОВА Татьяна Деменко сообщила, что Харьковская область в 2024 году получила лекарств на общую сумму около 78 млн грн по государству программе «Обеспечение медицинских мер отдельных государственных программ». С начала года область получает медицинские изделия для слухопротезирования, в том числе слуховые аппараты, на сумму 1,5 миллиона гривен.

В области реализуется комплексная программа «Здоровье Слобожанщины», для которой закупили лекарственные средства на сумму 4,6 млн грн. В июле 2024 года в регионе стартовал проект «Укрпочта.Аптека», дающий возможность бесплатной доставки лекарств. Пациенты могут заказывать как безрецептурные препараты, так и лекарства по программе «Доступные лекарства», позвонив в контакт-центр по номеру 0-800-300-545, добавила Татьяна Деменко.