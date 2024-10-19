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ISW: на Харківщині РФ могла використати північнокорейські артснаряди, карти

Суспільство 07:14   19.10.2024
Вікторія Яковенко
ISW: на Харківщині РФ могла використати північнокорейські артснаряди, карти

Армія РФ продовжила атаки в районі Вовчанська та Стариці 17 та 18 жовтня, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

«Російський мілітарист заявив 18 жовтня, що російські війська просунулися у центрі Вовчанська, хоча ISW не виявив підтвердження цієї заяви. Українські джерела повідомили 18 жовтня, що українські війська контратакували у вказаному районі прикордонної зони Харківської области», – зазначили аналітики.

В ISW розповіли, що представник харківської групи військ підполковник Євген Романов заявив, що українські війська, які діють на Харківському напрямку, зафіксували використання Росією низькоякісних 122-мм та 152-мм північнокорейських артилерійських снарядів, але зазначив, що важко відрізнити старі радянські або північнокорейські боєприпаси.

ситуация на фронте Харьковщина
Карта: ISW

На Куп’янському напрямку, за даними аналітиків, ЗС РФ просунулися в центральну і північну частину Кругляківки, а також в лісову зону на захід від Дібрової (Луганська область).

ситуация на фронте Харьковщина
Карта: ISW

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «ISW: на Харківщині РФ могла використати північнокорейські артснаряди, карти»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2024 в 07:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ продовжила атаки в районі Вовчанська та Стариці 17 та 18 жовтня, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).".