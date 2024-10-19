ISW: на Харьковщине РФ могла использовать северокорейские артснаряды, карты

Армия РФ продолжила атаковать в районе Волчанска и Старицы 17 и 18 октября, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было, сообщил Институт изучения войны (ISW).

«Российский милитарист заявил 18 октября, что российские войска продвинулись в центре Волчанска, хотя ISW не нашел подтверждения этому заявлению. Украинские источники сообщили 18 октября, что украинские войска контратаковали в указанном районе пограничной зоны Харьковской области», – отметили аналитики.

В ISW рассказали, что представитель харьковской группы войск подполковник Евгений Романов заявил, что действующие на Харьковском направлении украинские войска зафиксировали использование Россией низкокачественных 122-мм и 152-мм северокорейских артиллерийских снарядов, но отметил, что трудно отличить старые советские или северокорейские боеприпасы.

На Купянском направлении, по данным аналитиков, ВС РФ продвинулись в центральную и северную часть Кругляковки, а также в лесную зону к западу от Дибровой (Луганская область).