ISW: на Харьковщине РФ могла использовать северокорейские артснаряды, карты
Армия РФ продолжила атаковать в районе Волчанска и Старицы 17 и 18 октября, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было, сообщил Институт изучения войны (ISW).
«Российский милитарист заявил 18 октября, что российские войска продвинулись в центре Волчанска, хотя ISW не нашел подтверждения этому заявлению. Украинские источники сообщили 18 октября, что украинские войска контратаковали в указанном районе пограничной зоны Харьковской области», – отметили аналитики.
В ISW рассказали, что представитель харьковской группы войск подполковник Евгений Романов заявил, что действующие на Харьковском направлении украинские войска зафиксировали использование Россией низкокачественных 122-мм и 152-мм северокорейских артиллерийских снарядов, но отметил, что трудно отличить старые советские или северокорейские боеприпасы.
На Купянском направлении, по данным аналитиков, ВС РФ продвинулись в центральную и северную часть Кругляковки, а также в лесную зону к западу от Дибровой (Луганская область).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: isw, аналитики, ВС РФ, карта, снаряды, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2024 в 07:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ продолжила атаковать в районе Волчанска и Старицы 17 и 18 октября, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было, сообщил Институт изучения войны (ISW).".