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Приватний дім горів на Харківщині: загинула людина

Події 08:07   19.10.2024
Вікторія Яковенко
Приватний дім горів на Харківщині: загинула людина Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

О 23:27 18 жовтня у приватному будинку в селищі Введенка Чугуївського району сталася пожежа, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Зазначається, що внаслідок побутової пожежі загинула людина. Площа загоряння склала 32 м кв. О 01:25 вогонь локалізували, о 02:38 – ліквідували. Причина виникнення загоряння встановлюється.

Пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано, додали рятувальники.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2024 в 08:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 23:27 18 жовтня у приватному будинку в селищі Введенка Чугуївського району сталася пожежа, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.".