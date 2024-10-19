Приватний дім горів на Харківщині: загинула людина
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
О 23:27 18 жовтня у приватному будинку в селищі Введенка Чугуївського району сталася пожежа, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Зазначається, що внаслідок побутової пожежі загинула людина. Площа загоряння склала 32 м кв. О 01:25 вогонь локалізували, о 02:38 – ліквідували. Причина виникнення загоряння встановлюється.
Пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано, додали рятувальники.
Читайте також: Зайнявся саморобний обігрівач: на Харківщині в пожежі загинув чоловік
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, дім, погиб, пожежа, спасатели, харківщина, человек;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Приватний дім горів на Харківщині: загинула людина»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2024 в 08:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 23:27 18 жовтня у приватному будинку в селищі Введенка Чугуївського району сталася пожежа, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.".