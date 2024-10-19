Приватний дім горів на Харківщині: загинула людина

О 23:27 18 жовтня у приватному будинку в селищі Введенка Чугуївського району сталася пожежа, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Зазначається, що внаслідок побутової пожежі загинула людина. Площа загоряння склала 32 м кв. О 01:25 вогонь локалізували, о 02:38 – ліквідували. Причина виникнення загоряння встановлюється.

Пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано, додали рятувальники.