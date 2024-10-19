Частный дом горел на Харьковщине: погиб человек

В 23:27 18 октября в частном доме в поселке Введенка Чугуевского района произошел пожар, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что в результате бытового пожара погиб человек. Площадь возгорания составила 32 м кв. В 01:25 огонь локализовали, в 02:38 – ликвидировали. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Пожаров от вражеских обстрелов не зафиксировано, добавили спасатели.