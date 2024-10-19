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Частный дом горел на Харьковщине: погиб человек

Происшествия 08:07   19.10.2024
Виктория Яковенко
Частный дом горел на Харьковщине: погиб человек Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В 23:27 18 октября в частном доме в поселке Введенка Чугуевского района произошел пожар, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что в результате бытового пожара погиб человек. Площадь возгорания составила 32 м кв. В 01:25 огонь локализовали, в 02:38 – ликвидировали. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Пожаров от вражеских обстрелов не зафиксировано, добавили спасатели.

Читайте также: Загорелся самодельный обогреватель: на Харьковщине в пожаре погиб мужчина

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2024 в 08:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 23:27 18 октября в частном доме в поселке Введенка Чугуевского района произошел пожар, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".