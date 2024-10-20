“Харківʼяни виступають за референдум про приєднання до РФ” – фейк РосЗМІ
Інформація про те, що мешканці Харківщини виступають за приєднання області до РФ, – фейк, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП.
РосЗМІ, посилаючись на заяву так званого “главу ВДА Харківської області” Віталія Ганчева, почали розповсюджувати чергові фейки про мешканців Харківщини. За його словами, люди нібито вимагають провести референдум щодо приєднання регіону до Росії.
“Правда: навіть у 2022 році, коли росіяни контролювали понад 20% Харківської області, окупанти не займалися підготовкою до «голосування» за зразком Херсонської та Запорізької областей. Обмежились заявами Ганчева про те, що «референдум не на часі». Слобожанський контрнаступ Сил оборони України у вересні-жовтня 2022-го і звільнення Харківщини зробили це питання взагалі неактуальним”, – пояснили в Центрі стратегічних комунікацій.
Аналітики припустили, що такі заяви є спробою медійно перекрити новини про успіхи ЗСУ на півночі Харківщини, коли українські захисники зачистили від окупантів ліс біля Липців.
Читайте також: На Харківському напрямку триває бій, ще 3 – на Куп’янському: дані ГШ на 16:00
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: псевдореферендум, фейки, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Харківʼяни виступають за референдум про приєднання до РФ” – фейк РосЗМІ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2024 в 20:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інформація про те, що мешканці Харківщини виступають за приєднання області до РФ, – фейк, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП.".