“Харківʼяни виступають за референдум про приєднання до РФ” – фейк РосЗМІ

Інформація про те, що мешканці Харківщини виступають за приєднання області до РФ, – фейк, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП.

РосЗМІ, посилаючись на заяву так званого “главу ВДА Харківської області” Віталія Ганчева, почали розповсюджувати чергові фейки про мешканців Харківщини. За його словами, люди нібито вимагають провести референдум щодо приєднання регіону до Росії.

“Правда: навіть у 2022 році, коли росіяни контролювали понад 20% Харківської області, окупанти не займалися підготовкою до «голосування» за зразком Херсонської та Запорізької областей. Обмежились заявами Ганчева про те, що «референдум не на часі». Слобожанський контрнаступ Сил оборони України у вересні-жовтня 2022-го і звільнення Харківщини зробили це питання взагалі неактуальним”, – пояснили в Центрі стратегічних комунікацій.

Аналітики припустили, що такі заяви є спробою медійно перекрити новини про успіхи ЗСУ на півночі Харківщини, коли українські захисники зачистили від окупантів ліс біля Липців.