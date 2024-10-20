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«Харьковчане выступают за референдум о присоединении к РФ» – фейк РосСМИ

Общество 20:55   20.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
«Харьковчане выступают за референдум о присоединении к РФ» – фейк РосСМИ

Информация о том, что жители Харьковщины выступают за присоединение области к РФ – фейк, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП.

РосСМИ, ссылаясь на заявление так называемого «главу ВГА Харьковской области» Виталия Ганчева начали распространять очередные фейки о жителях Харьковщины. По его словам, люди якобы требуют провести референдум о присоединении региона к России.

«Правда: даже в 2022 году, когда россияне контролировали более 20% Харьковской области, оккупанты не занимались подготовкой к «голосованию» по образцу Херсонской и Запорожской областей. Ограничились заявлениями Ганчева о том, что «референдум не ко времени». Слобожанское контрнаступление Сил обороны Украины в сентябре-октябре 2022-го и освобождение Харьковщины сделали этот вопрос вообще неактуальным», – объяснили в Центре стратегических коммуникаций.

Аналитики предположили, что такие заявления – попытка медийно перекрыть новости об успехах ВСУ на севере Харьковщины, когда украинские защитники зачистили от оккупантов лес около Липцев.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 20:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информация о том, что жители Харьковщины выступают за присоединение области к РФ – фейк, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП.".