Синєгубов: у Куп’янську поранені 4 людини після “прильоту”, загиблих немає

Наразі відомо про чотирьох постраждалих, інформація про загиблих не підтвердилася, написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“З-під завалів деблокували жінку у важкому стані. Внаслідок авіаційного удару попередньо постраждали 4 особи. Частково зруйнована двоповерхова торгівельна будівля, пошкоджено 12 торгівельних кіосків та скління вікон нежитлових будівель“, – додав Синєгубов.

Раніше начальник ХОВА повідомив, що РФ ударила по місцевому ринку в Куп’янську. По місту “прилетіло” близько 10:00.