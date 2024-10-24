Синєгубов: у Куп’янську поранені 4 людини після “прильоту”, загиблих немає
Наразі відомо про чотирьох постраждалих, інформація про загиблих не підтвердилася, написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“З-під завалів деблокували жінку у важкому стані. Внаслідок авіаційного удару попередньо постраждали 4 особи. Частково зруйнована двоповерхова торгівельна будівля, пошкоджено 12 торгівельних кіосків та скління вікон нежитлових будівель“, – додав Синєгубов.
Раніше начальник ХОВА повідомив, що РФ ударила по місцевому ринку в Куп’янську. По місту “прилетіло” близько 10:00.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 11:12;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі відомо про чотирьох постраждалих, інформація про загиблих не підтвердилася, написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.".