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Синегубов: в Купянске ранены четверо людей после «прилета», погибших нет

Происшествия 11:12   24.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: в Купянске ранены четверо людей после «прилета», погибших нет

На данный момент известно о четырех пострадавших, информация о погибших не подтвердилась, написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Из-под завалов деблокировали женщину в тяжелом состоянии. В результате авиационного удара предварительно пострадали 4 человека. Частично разрушено двухэтажное торговое здание, повреждено 12 торговых киосков и остекление окон нежилых построек», – добавил Синегубов.

Ранее начальник ХОВА сообщил, что РФ ударила по местному рынку в Купянске. По городу «прилетело» около 10:00.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 11:12;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент известно о четырех пострадавших, информация о погибших не подтвердилась, написал начальник ХОВА Олег Синегубов.".