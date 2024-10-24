Синегубов: в Купянске ранены четверо людей после «прилета», погибших нет

На данный момент известно о четырех пострадавших, информация о погибших не подтвердилась, написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Из-под завалов деблокировали женщину в тяжелом состоянии. В результате авиационного удара предварительно пострадали 4 человека. Частично разрушено двухэтажное торговое здание, повреждено 12 торговых киосков и остекление окон нежилых построек», – добавил Синегубов.

Ранее начальник ХОВА сообщил, что РФ ударила по местному рынку в Купянске. По городу «прилетело» около 10:00.