Синегубов: в Купянске ранены четверо людей после «прилета», погибших нет
На данный момент известно о четырех пострадавших, информация о погибших не подтвердилась, написал начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Из-под завалов деблокировали женщину в тяжелом состоянии. В результате авиационного удара предварительно пострадали 4 человека. Частично разрушено двухэтажное торговое здание, повреждено 12 торговых киосков и остекление окон нежилых построек», – добавил Синегубов.
Ранее начальник ХОВА сообщил, что РФ ударила по местному рынку в Купянске. По городу «прилетело» около 10:00.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: купянск, обстрелы, прилеты, синєгубов, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 11:12;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент известно о четырех пострадавших, информация о погибших не подтвердилась, написал начальник ХОВА Олег Синегубов.".