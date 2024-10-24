Синегубов: двое погибших в Купянске, враг обстрелял местный рынок (обновлено)

Оккупанты ударили по Купянску около 10:00 сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Обновлено в 11:18. Информация о пострадавших не подтвердилась.

«Из-под завалов деблокировали женщину в тяжелом состоянии. В результате авиационного удара предварительно пострадали 4 человека», – уточнил Синегубов.

«Враг попал вблизи магазина и местного рынка. К сожалению, есть погибшие, предварительно – двое. По меньшей мере, трое раненых. Экстренные службы работают на месте, данные обновляются», – написал начальник ХОВА.