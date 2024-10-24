Синегубов: двое погибших в Купянске, враг обстрелял местный рынок (обновлено)
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Оккупанты ударили по Купянску около 10:00 сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Обновлено в 11:18. Информация о пострадавших не подтвердилась.
«Из-под завалов деблокировали женщину в тяжелом состоянии. В результате авиационного удара предварительно пострадали 4 человека», – уточнил Синегубов.
«Враг попал вблизи магазина и местного рынка. К сожалению, есть погибшие, предварительно – двое. По меньшей мере, трое раненых. Экстренные службы работают на месте, данные обновляются», – написал начальник ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: купянск, обстрелы, синєгубов, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 10:37;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты ударили по Купянску около 10:00 сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".