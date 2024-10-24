Новости Харькова – главное за 24 октября: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:20

Мужчина пострадал на Харьковщине, подорвался на взрывоопасном предмете – ГСЧС

Всего в течение суток спасатели выезжали тушить 22 пожара. Возгораний из-за обстрелов в регионе не зафиксировали.

«Около 15:00 в поле вблизи села Большая Камышеваха Барвенковской громады Изюмского района произошел подрыв трактора на неизвестном взрывоопасном предмете. В результате детонации взрывчатки пострадал 54-летний тракторист, повреждена техника. Пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение», – написали в ГСЧС.

Также пиротехники изъяли и обезвредили 103 единицы взрывоопасных предметов, добавили спасатели.

07:10

Целую ночь на Харьковщине звучала тревога – враг запускал беспилотники

Тревогу в Харькове и области объявили в 22:51. В Воздушных силах ВСУ обнаружили БПЛА в соседних регионах.

В 00:24 прозвучал отбой тревоги. А уже через час, в 01:20 ее возобновили – на Сумщине появилась новая группа беспилотников.

В 02:20 угроза миновала. И всего через 10 минут тревога на Харьковщине прозвучала вновь – в разных частях нашей страны опять появились вражеские БПЛА.

В 02:53 объявили отбой. А в 04:16 тревогу включили опять. По состоянию на 07:10 она все еще длится.