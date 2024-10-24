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Новини Харкова – головне за 24 жовтня: як минула ніч

Україна 08:20   24.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 24 жовтня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:20

ДСНС: чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі на Харківщині

Загалом протягом доби рятувальники виїжджали гасити 22 пожежі. Займань через обстріли в регіоні не зафіксували.

“Близько 15:00 у полі поблизу села Велика Комишуваха Барвінківської громади Ізюмського району стався підрив трактора на невідомому вибухонебезпечному предметі. Внаслідок детонації вибухівки постраждав 54-річний тракторист, пошкоджена техніка. Постраждалого госпіталізовано до лікувального закладу”, – написали рятувальники.

Також піротехніки вилучили та знешкодили 103 одиниці вибухонебезпечних предметів, додали в ДСНС.

07:10

Цілу ніч на Харківщині лунала тривога – ворог запускав безпілотники 

Тривогу в Харкові та області оголосили о 22:51. У Повітряних силах ЗСУ виявили БПЛА у сусідніх регіонах.

О 00:24 пролунав відбій тривоги. А вже за годину, о 01:20, її відновили – на Сумщині з’явилася нова група безпілотників. 

О 02:20 загроза минула. І лише за 10 хвилин тривога на Харківщині пролунала знову – у різних частинах нашої країни знову з’явилися ворожі БПЛА.

О 02:53 оголосили відбій. А о 04:16 тривогу увімкнули знову. Станом на 7:10 вона все ще триває.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 08:20;

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