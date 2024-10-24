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Авіаудар по ринку в Куп’янську: семеро постраждалих, наслідки (фото)

Події 12:34   24.10.2024
Вікторія Яковенко
Авіаудар по ринку в Куп’янську: семеро постраждалих, наслідки (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Вже відомо про сімох постраждалих внаслідок влучання авіабомби в місті Куп’янськ на Харківщині. Одна людина – у тяжкому стані.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, вранці 24 жовтня окупанти вдарили по Куп’янську, попередньо, ОДАБ-1500. Авіабомба влучила біля магазину на ринку.

«П’ять жінок і двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Частково зруйнована двоповерхова будівля на ринку, пошкоджені 12 торгівельних кіосків, дитсадок, житлові будинки, адміністративна будівля», – додали в поліції.

Начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич в етері нацмарафону уточнив, що по місто ЗС РФ запустили дві авіабомби. Одна з них «прилетіла» по логістичній інфраструктурі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни.

удар по Купянску
Фото: ГУНП в Харківській області
удар по Купянску
Фото: ГУНП в Харківській області
удар по Купянску
Фото: ГУНП в Харківській області
удар по Купянску
Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що по Куп’янську «прилетіло» о 10:00.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 12:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вже відомо про сімох постраждалих внаслідок влучання авіабомби в місті Куп’янськ на Харківщині. Одна людина – у тяжкому стані.".