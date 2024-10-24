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Авиаудар по рынку в Купянске: семь пострадавших, последствия (фото)

Происшествия 12:34   24.10.2024
Виктория Яковенко
Авиаудар по рынку в Купянске: семь пострадавших, последствия (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Уже известно о семи пострадавших в результате попадания авиабомбы в городе Купянск на Харьковщине. Один человек – в тяжелом состоянии.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, утром 24 октября оккупанты ударили по Купянску, предварительно, ОДАБ-1500. Авиабомба попала возле магазина на рынке.

«Пять женщин и двое мужчин получили телесные повреждения разной степени тяжести. Частично разрушено двухэтажное здание на рынке, повреждены 12 торговых киосков, детсад, жилые дома, административное здание», — добавили в полиции.

Начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире нацмарафона уточнил, что по городу ВС РФ запустили две авиабомбы. Одна из них «прилетела» по логистической инфраструктуре.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

удар по Купянску
Фото: ГУНП в Харьковской области
удар по Купянску
Фото: ГУНП в Харьковской области
удар по Купянску
Фото: ГУНП в Харьковской области
удар по Купянску
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что по Купянску «прилетело» в 10:00.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 12:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже известно о семи пострадавших в результате попадания авиабомбы в городе Купянск на Харьковщине. Один человек – в тяжелом состоянии.".