Авиаудар по рынку в Купянске: семь пострадавших, последствия (фото)
Уже известно о семи пострадавших в результате попадания авиабомбы в городе Купянск на Харьковщине. Один человек – в тяжелом состоянии.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, утром 24 октября оккупанты ударили по Купянску, предварительно, ОДАБ-1500. Авиабомба попала возле магазина на рынке.
«Пять женщин и двое мужчин получили телесные повреждения разной степени тяжести. Частично разрушено двухэтажное здание на рынке, повреждены 12 торговых киосков, детсад, жилые дома, административное здание», — добавили в полиции.
Начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире нацмарафона уточнил, что по городу ВС РФ запустили две авиабомбы. Одна из них «прилетела» по логистической инфраструктуре.
Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что по Купянску «прилетело» в 10:00.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиабомба, купянск, полиция, пострадавшие, рф, удар;
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 12:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже известно о семи пострадавших в результате попадания авиабомбы в городе Купянск на Харьковщине. Один человек – в тяжелом состоянии.".