Авиаудар по рынку в Купянске: семь пострадавших, последствия (фото)

Уже известно о семи пострадавших в результате попадания авиабомбы в городе Купянск на Харьковщине. Один человек – в тяжелом состоянии.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, утром 24 октября оккупанты ударили по Купянску, предварительно, ОДАБ-1500. Авиабомба попала возле магазина на рынке.

«Пять женщин и двое мужчин получили телесные повреждения разной степени тяжести. Частично разрушено двухэтажное здание на рынке, повреждены 12 торговых киосков, детсад, жилые дома, административное здание», — добавили в полиции.

Начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире нацмарафона уточнил, что по городу ВС РФ запустили две авиабомбы. Одна из них «прилетела» по логистической инфраструктуре.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что по Купянску «прилетело» в 10:00.