Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатами до 45 тисяч гривень

Станом на 24 жовтня в Харківській області актуальні 2406 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія водія автотранспортних засобів із зарплатою 45 тисяч гривень. Верстатник широкого профілю матиме 25700, а друкар флексографічного друкування – 25 тисяч.

Електрогазозварник зароблятиме 24 тисячі гривень, бухгалтер – 23 тисячі, акумуляторник – 20 тисяч, біолог – 19900, вогнетривник – 19100, інженер з нормування трудових процесів – 18 тисяч, а вихователь – 15 тисяч.

З переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефоном: 0800 600 498.