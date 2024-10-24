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Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатами до 45 тысяч гривен

Общество 12:08   24.10.2024
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатами до 45 тысяч гривен

По состоянию на 24 октября в Харьковской области актуальны 2406 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия водителя автотранспортных средств с зарплатой в 45 тысяч гривен. Станочник широкого профиля будет иметь 25700, а печатник флексографской печати – 25 тысяч.

Электрогазосварщик будет зарабатывать 24 тысячи гривен, бухгалтер – 23 тысячи, аккумуляторщик – 20 тысяч, биолог – 19900, огнеупорщик – 19100, инженер по нормированию трудовых процессов – 18 тысяч, а воспитатель – 15 тысяч.

С перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефону: 0800 600 498.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 12:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 24 октября в Харьковской области актуальны 2406 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".