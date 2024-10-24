Синєгубов: 2 загиблих у Куп’янську, ворог обстріляв місцевий ринок (оновлено)
Окупанти вдарили по Куп’янську близько 10:00, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Оновлено об 11:18. Інформація про постраждалих не підтвердилась.
“З-під завалів деблокували жінку у важкому стані. Внаслідок авіаційного удару попередньо постраждали 4 особи”, – уточнив Синєгубов.
“Ворог влучив поблизу магазина та місцевого ринку. На жаль, є загиблі, попередньо – двоє. Щонайменше троє поранених. Екстрені служби працюють на місці, дані оновлюються“, – написав начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 10:37;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти вдарили по Куп’янську близько 10:00, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".