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Синєгубов: 2 загиблих у Куп’янську, ворог обстріляв місцевий ринок (оновлено)

Події 10:37   24.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: 2 загиблих у Куп’янську, ворог обстріляв місцевий ринок (оновлено)

Окупанти вдарили по Куп’янську близько 10:00, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Оновлено об 11:18. Інформація про постраждалих не підтвердилась.

“З-під завалів деблокували жінку у важкому стані. Внаслідок авіаційного удару попередньо постраждали 4 особи”, – уточнив Синєгубов.

Ворог влучив поблизу магазина та місцевого ринку. На жаль, є загиблі, попередньо – двоє. Щонайменше троє поранених. Екстрені служби працюють на місці, дані оновлюються“, – написав начальник ХОВА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 10:37;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти вдарили по Куп’янську близько 10:00, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".