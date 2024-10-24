Літня жінка загинула через удар по Куп’янську: нові дані прокуратури (відео)

Стало відомо, що внаслідок авіаудару по Куп’янську загинула 73-річна жінка. Постраждали ще 8 людей – 5 жінок і троє чоловіків, повідомили попередні дані в Харківській обласній прокуратурі.

«24 жовтня близько 10 години ЗС РФ завдали авіаційний удар по Куп’янську. Попередньо, ворог застосував ОДАБ-1500. Авіаційний боєприпас влучив біля магазину на місцевому ринку. Внаслідок обстрілу пошкоджені двоповерхова торгівельна будівля, кіоски, скління нежитлових будівель, розташованих поруч», – додали правоохоронці.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що по Куп’янську «прилетіло» о 10:00. Начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич в етері нацмарафону уточнив, що по місто ЗС РФ запустили дві авіабомби. Одна з них «прилетіла» по логістичній інфраструктурі.