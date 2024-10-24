Пожилая женщина погибла из-за удара по Купянску: новые данные прокуратуры
Стало известно, что в результате авиаудара по Купянску погибла 73-летняя женщина. Пострадали еще 8 человек – 5 женщин и трое мужчин, сообщили предварительные данные в Харьковской областной прокуратуре.
«24 октября около 10 часов ВС РФ нанесли авиационный удар по Купянску. Предварительно, враг применил ОДАБ-1500. Авиационный боеприпас попал возле магазина на местном рынке. В результате обстрела повреждены двухэтажное торговое здание, киоски, остекление нежилых зданий, расположенных рядом», — добавили правоохранители.
Видео: Харьковская областная прокуратура
Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что по Купянску «прилетело» в 10:00. Начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире нацмарафона уточнил, что по городу ВС РФ запустили две авиабомбы. Одна из них «прилетела» по логистической инфраструктуре.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: купянск, погибла, пострадали, прокуратура, удар;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пожилая женщина погибла из-за удара по Купянску: новые данные прокуратуры»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 13:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Стало известно, что в результате авиаудара по Купянску погибла 73-летняя женщина. Пострадали еще 8 человек – 5 женщин и трое мужчин.".