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Пожилая женщина погибла из-за удара по Купянску: новые данные прокуратуры

Общество 13:33   24.10.2024
Виктория Яковенко
Пожилая женщина погибла из-за удара по Купянску: новые данные прокуратуры Фото: Харьковская областная прокуратура

Стало известно, что в результате авиаудара по Купянску погибла 73-летняя женщина. Пострадали еще 8 человек – 5 женщин и трое мужчин, сообщили предварительные данные в Харьковской областной прокуратуре.

«24 октября около 10 часов ВС РФ нанесли авиационный удар по Купянску. Предварительно, враг применил ОДАБ-1500. Авиационный боеприпас попал возле магазина на местном рынке. В результате обстрела повреждены двухэтажное торговое здание, киоски, остекление нежилых зданий, расположенных рядом», — добавили правоохранители.

Видео: Харьковская областная прокуратура
удар по Купянску
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар по Купянску
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар по Купянску
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар по Купянску
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что по Купянску «прилетело» в 10:00. Начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире нацмарафона уточнил, что по городу ВС РФ запустили две авиабомбы. Одна из них «прилетела» по логистической инфраструктуре.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 13:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Стало известно, что в результате авиаудара по Купянску погибла 73-летняя женщина. Пострадали еще 8 человек – 5 женщин и трое мужчин.".