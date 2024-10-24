Пожилая женщина погибла из-за удара по Купянску: новые данные прокуратуры

Стало известно, что в результате авиаудара по Купянску погибла 73-летняя женщина. Пострадали еще 8 человек – 5 женщин и трое мужчин, сообщили предварительные данные в Харьковской областной прокуратуре.

«24 октября около 10 часов ВС РФ нанесли авиационный удар по Купянску. Предварительно, враг применил ОДАБ-1500. Авиационный боеприпас попал возле магазина на местном рынке. В результате обстрела повреждены двухэтажное торговое здание, киоски, остекление нежилых зданий, расположенных рядом», — добавили правоохранители.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что по Купянску «прилетело» в 10:00. Начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире нацмарафона уточнил, что по городу ВС РФ запустили две авиабомбы. Одна из них «прилетела» по логистической инфраструктуре.