«Определенная тревога сохраняется» – Терехов о ситуации в Харькове
По словам мэра Игоря Терехова, обстановка в Харькове остается напряженной. Несмотря на отсутствие «прилетов», в городе постоянно звучат тревоги, угроза обстрелов сохраняется.
В эфире нацмарафона Терехов также сообщил о последнем обстреле Харькова и о том, как город восстанавливается после ударов врага.
«Хочу сказать, что действительно, Харьков постоянно находится под обстрелами, и обстрел был 22 октября, когда были «прилеты» КАБов в Холодногорском районе города Харькова, где был пожар. Кроме этого, были выбиты окна в жилых домах частного сектора, расположенного возле места попадания этого КАБа. Кроме того, был обстрелян Киевский район города Харькова, КАБ упал возле школы. Это, хочу сказать, это был шестой «прилет» у этой школы. Там тоже были выбиты окна. Кроме того, пострадали дома, многоэтажные дома. Там тоже выбиты окна. Наши КП, все, соответственно, службы работали, сейчас закрыты все контуры, посмотрели еще все крыши. Устраняем все эти разрушения, которые нанесла нам РФ. Вообще, хочу сказать, что сегодняшняя ночь прошла более или менее спокойно. Не было обстрелов города Харькова. Но, знаете ли, определенная тревога сохраняется, постоянно раздаются воздушные тревоги. Но несмотря на это, Харьков живет, Харьков работает, все КП работают. Предоставляем все коммунальные услуги в дома харьковчан, производственным предприятиям. Поэтому город живет и работает», – рассказал Терехов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 10:19;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По словам мэра Игоря Терехова, обстановка в Харькове остается напряженной. Несмотря на отсутствие «прилетов», в городе постоянно звучат тревоги, угроза обстрелов сохраняется.".