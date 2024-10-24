“Певна тривога зберігається” – Терехов про ситуацію в Харкові

За словами мера Ігоря Терехова, ситуація в Харкові залишається напруженою. Попри відсутність “прильотів”, у місті постійно лунають тривоги, загроза обстрілів зберігається.

В етері нацмараона Терехов також повідомив про останній обстріл Харкова та про те, як місто відновлюється після ударів ворога.

“Хочу сказати, що, дійсно, Харків постійно знаходиться під обстрілами і останній обстріл був 22 жовтня, коли були «прильоти» КАБів у Холодногірському районі міста Харкова, де була пожежа. Крім цього, були вибиті вікна в житлових будинках приватного сектора, який розташований біля міста влучання цього КАБа. Крім цього, був обстріляний Київський район міста Харкова. КАБ упав біля школи. Це, хочу сказати, шостий “приліт” біля цієї школи. Там теж були вибиті вікна. Крім цього, постраждали будинки, багатоповерхові будинки. Там теж вибиті вікна. Наші КП, всі, відповідно, служби працювали, зараз закриті всі контури, подивилися всі дахи. Усуваємо всі ці руйнації, які нанесла нам РФ. Взагалі, хочу сказати, що сьогоднішня ніч пройшла більш-менш спокійно. Не було обстрілів міста Харкова. Але, знаєте, певна тривога зберігається, постійно лунають повітряні тривоги. Але, попри це, Харків живе, Харків працює, всі КП працюють. Надаємо всі комунальні послуги в будинки харківʼян, у виробничі підприємства. Тож місто живе і працює”, – розповів Терехов.