Увечері в Харкові посеред вулиці пограбували чоловіка: подробиці

Вчора, 23 жовтня, ввечері патрульні отримали виклик про грабіж на вулиці Москалівська у Харкові.

Заявник розповів, що невідомий чоловік забрав його мобільний телефон та під погрозою фізичної розправи вимагав назвати від нього пароль. Після цього він втік з місця події, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Перехожий вказав патрульним, куди побіг ймовірний злочинець. Тож інспектори зупинили громадянина, який підпадав під орієнтування.

Під час перевірки поліцейські виявили в нього мобільний телефон, який належав заявнику.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.