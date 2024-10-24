Увечері в Харкові посеред вулиці пограбували чоловіка: подробиці
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
Вчора, 23 жовтня, ввечері патрульні отримали виклик про грабіж на вулиці Москалівська у Харкові.
Заявник розповів, що невідомий чоловік забрав його мобільний телефон та під погрозою фізичної розправи вимагав назвати від нього пароль. Після цього він втік з місця події, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Перехожий вказав патрульним, куди побіг ймовірний злочинець. Тож інспектори зупинили громадянина, який підпадав під орієнтування.
Під час перевірки поліцейські виявили в нього мобільний телефон, який належав заявнику.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 14:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вчора, 23 жовтня, ввечері патрульні отримали виклик про грабіж на вулиці Москалівська у Харкові.".