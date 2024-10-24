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Вечером в Харькове посреди улицы ограбили мужчину: подробности

Общество 14:51   24.10.2024
Виктория Яковенко
Вечером в Харькове посреди улицы ограбили мужчину: подробности Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Вчера, 23 октября, вечером патрульные получили вызов о грабеже на улице Москалевской в ​​Харькове.

Заявитель рассказал, что неизвестный мужчина забрал его мобильный телефон и под угрозой физической расправы потребовал назвать пароль. После этого он сбежал с места происшествия, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Прохожий указал патрульным, куда побежал предполагаемый преступник. Так, что инспекторы остановили гражданина, который подпадал под ориентировку.

В ходе проверки полицейские обнаружили у него мобильный телефон, принадлежавший заявителю.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 14:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 23 октября, вечером патрульные получили вызов о грабеже на улице Москалевской в ​​Харькове.".