Вечером в Харькове посреди улицы ограбили мужчину: подробности

Вчера, 23 октября, вечером патрульные получили вызов о грабеже на улице Москалевской в ​​Харькове.

Заявитель рассказал, что неизвестный мужчина забрал его мобильный телефон и под угрозой физической расправы потребовал назвать пароль. После этого он сбежал с места происшествия, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Прохожий указал патрульным, куда побежал предполагаемый преступник. Так, что инспекторы остановили гражданина, который подпадал под ориентировку.

В ходе проверки полицейские обнаружили у него мобильный телефон, принадлежавший заявителю.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.