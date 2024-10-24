Вечером в Харькове посреди улицы ограбили мужчину: подробности
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
Вчера, 23 октября, вечером патрульные получили вызов о грабеже на улице Москалевской в Харькове.
Заявитель рассказал, что неизвестный мужчина забрал его мобильный телефон и под угрозой физической расправы потребовал назвать пароль. После этого он сбежал с места происшествия, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Прохожий указал патрульным, куда побежал предполагаемый преступник. Так, что инспекторы остановили гражданина, который подпадал под ориентировку.
В ходе проверки полицейские обнаружили у него мобильный телефон, принадлежавший заявителю.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
Читайте также: В Харькове избили и ограбили мужчину: подозревают жителей Песочина (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ограбили, пароль, патрульні, патрульные, прохожий, телефон, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Вечером в Харькове посреди улицы ограбили мужчину: подробности»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 14:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 23 октября, вечером патрульные получили вызов о грабеже на улице Москалевской в Харькове.".