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Десять людей постраждали, загинула пенсіонерка. РФ била по Харківщині

Події 08:45   25.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Десять людей постраждали, загинула пенсіонерка. РФ била по Харківщині скриншот

Про наслідки обстрілів РФ – жертви, руйнування та пожежі поінформував у ранковому зведенні 25 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Напередодні о 10:20 росіяни вдарили по Ізюмському району. У Борівській Андріївці пошкоджений приватний будинок, гараж та паркан, розповів Синєгубов. Також ворог бив по Куп’янському району.

“10:27 Куп’янський р-н, Куп’янськ. Внаслідок авіаційного удару ОДАБ 1500 частково зруйновано 2-поверхову торгівельну будівлю, пошкоджено 12 кіосків, будівлі держустанови та дитячого садка, а також кілька житлових будинків. Загинула 73-річна жінка, постраждали 10 людей. 15:47 Куп’янський р-н, Куп’янськ. Зруйновано багатоквартирний житловий будинок внаслідок обстрілу”, – написав начальник ХОВА.

А о 21:16 “прилетіло” по Харківському району, біля Черкаської Лозової. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 150 м. кв.

Читайте також: Новини Харкова – головне за 25 жовтня: як минула ніч

 

 

 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 08:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки обстрілів РФ – жертви, руйнування та пожежі поінформував у ранковому зведенні 25 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".