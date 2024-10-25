Десять людей постраждали, загинула пенсіонерка. РФ била по Харківщині
Про наслідки обстрілів РФ – жертви, руйнування та пожежі поінформував у ранковому зведенні 25 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Напередодні о 10:20 росіяни вдарили по Ізюмському району. У Борівській Андріївці пошкоджений приватний будинок, гараж та паркан, розповів Синєгубов. Також ворог бив по Куп’янському району.
“10:27 Куп’янський р-н, Куп’янськ. Внаслідок авіаційного удару ОДАБ 1500 частково зруйновано 2-поверхову торгівельну будівлю, пошкоджено 12 кіосків, будівлі держустанови та дитячого садка, а також кілька житлових будинків. Загинула 73-річна жінка, постраждали 10 людей. 15:47 Куп’янський р-н, Куп’янськ. Зруйновано багатоквартирний житловий будинок внаслідок обстрілу”, – написав начальник ХОВА.
А о 21:16 “прилетіло” по Харківському району, біля Черкаської Лозової. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 150 м. кв.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 08:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки обстрілів РФ – жертви, руйнування та пожежі поінформував у ранковому зведенні 25 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".