Десять людей пострадали, погибла пенсионерка. РФ била по Харьковщине
О последствиях обстрелов РФ – жертвах, разрушениях и пожарах проинформировал в утренней сводке 25 октября начальник ХОВА Олег Синегубов.
Накануне в 10:20 россияне ударили по Изюмскому району. В Боровской Андреевке поврежден частный дом, гараж и забор, рассказал Синегубов. Также враг бил по Купянскому району.
«10:27 Купянский р-н, Купянск. В результате авиационного удара ОГАБ 1500 частично разрушено 2-этажное торговое здание, повреждено 12 киосков, здания госучреждения и детского сада, а также несколько жилых домов. Погибла 73-летняя женщина, пострадали 10 человек. 15:47 Купянский р-н, Купянск. Разрушен многоквартирный жилой дом в результате обстрела», – написал начальник ХОВА.
А в 21:16 «прилетело» по Харьковскому району, около Черкасской Лозовой. В результате обстрела горела трава на площади 150 м. кв.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 08:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях обстрелов РФ – жертвах, разрушениях и пожарах проинформировал в утренней сводке 25 октября начальник ХОВА Олег Синегубов.".