Новости Харькова – главное за 25 октября: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:35

Повреждены линии электропередач: последствия ночного удара по Харьковщине

Около 21:00 оккупанты выпустили по Харьковщине авиабомбы. «Прилетело» рядом с Черкасской Лозовой.

«Несколько авиационных бомб направлено по Малоданиловской громаде 24 октября около 21:00. Попадание рядом с селом Черкасская Лозовая. Повреждена линия электропередач, питающая часть села. Без пострадавших», – написал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

07:08

Над Харьковщиной летали беспилотники, была угроза авиаобстрела: ночные тревоги в регионе

Тревога в Харькове и области прозвучала в 00:26. Из Днепропетровщины в сторону нашего региона двигались ударные беспилотники, проинформировали в Воздушных силах ВСУ.

В 02:35 прозвучал отбой. А в 02:51 тревогу возобновили. На востоке зафиксировали активность вражеской авиации и предупредили об угрозе отстрела прифронтовых населенных пунктов.

Угроза миновала в 03:39. А в 05:09 Воздушные силы сообщили о новой группе БПЛА на Харьковщине.

Отбой в Харьковской области (кроме Липецкой и Волчанской громады) дали в 06:34.