Новости Харькова – главное за 25 октября: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:35
Повреждены линии электропередач: последствия ночного удара по Харьковщине
Около 21:00 оккупанты выпустили по Харьковщине авиабомбы. «Прилетело» рядом с Черкасской Лозовой.
«Несколько авиационных бомб направлено по Малоданиловской громаде 24 октября около 21:00. Попадание рядом с селом Черкасская Лозовая. Повреждена линия электропередач, питающая часть села. Без пострадавших», – написал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.
07:08
Над Харьковщиной летали беспилотники, была угроза авиаобстрела: ночные тревоги в регионе
Тревога в Харькове и области прозвучала в 00:26. Из Днепропетровщины в сторону нашего региона двигались ударные беспилотники, проинформировали в Воздушных силах ВСУ.
В 02:35 прозвучал отбой. А в 02:51 тревогу возобновили. На востоке зафиксировали активность вражеской авиации и предупредили об угрозе отстрела прифронтовых населенных пунктов.
Угроза миновала в 03:39. А в 05:09 Воздушные силы сообщили о новой группе БПЛА на Харьковщине.
Отбой в Харьковской области (кроме Липецкой и Волчанской громады) дали в 06:34.
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 07:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".