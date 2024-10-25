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Молодым учителям на Харьковщине повысят зарплату – Синегубов

Общество 16:53   25.10.2024
Виктория Яковенко
Молодым учителям на Харьковщине повысят зарплату – Синегубов Фото: Олег Синегубов

Молодым учителям и педагогам-предметникам Красноградского и Лозовского районов повысят заработную плату, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, молодым учителям до 35 лет повысят зарплату до 25 тысяч гривен, а педагогам-предметникам – до 30 тысяч. Речь идет о 151 молодом специалисте. Среди них 55 молодых учителей и 96 учителей-предметников.

«В громадах Красноградского района 12 учебных заведений с начала учебного года работают в смешанном формате. В скором времени смешанное обучение начнется и в лицее Близнюковской громаде Лозовского района. Созданы условия безопасности, которые позволяют ученикам получать знания в традиционном офлайн-формате», — отметил Синегубов.

А повышение оплаты труда для молодых педагогов – мотивация к профессиональному развитию и шаг к сохранению квалифицированных кадров, подчеркнул глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 16:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Молодым учителям и педагогам-предметникам Красноградского и Лозовского районов повысят заработную плату, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".