Молодым учителям на Харьковщине повысят зарплату – Синегубов

Молодым учителям и педагогам-предметникам Красноградского и Лозовского районов повысят заработную плату, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, молодым учителям до 35 лет повысят зарплату до 25 тысяч гривен, а педагогам-предметникам – до 30 тысяч. Речь идет о 151 молодом специалисте. Среди них 55 молодых учителей и 96 учителей-предметников.

«В громадах Красноградского района 12 учебных заведений с начала учебного года работают в смешанном формате. В скором времени смешанное обучение начнется и в лицее Близнюковской громаде Лозовского района. Созданы условия безопасности, которые позволяют ученикам получать знания в традиционном офлайн-формате», — отметил Синегубов.

А повышение оплаты труда для молодых педагогов – мотивация к профессиональному развитию и шаг к сохранению квалифицированных кадров, подчеркнул глава ХОВА.