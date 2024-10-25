Молодым учителям на Харьковщине повысят зарплату – Синегубов
Молодым учителям и педагогам-предметникам Красноградского и Лозовского районов повысят заработную плату, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, молодым учителям до 35 лет повысят зарплату до 25 тысяч гривен, а педагогам-предметникам – до 30 тысяч. Речь идет о 151 молодом специалисте. Среди них 55 молодых учителей и 96 учителей-предметников.
«В громадах Красноградского района 12 учебных заведений с начала учебного года работают в смешанном формате. В скором времени смешанное обучение начнется и в лицее Близнюковской громаде Лозовского района. Созданы условия безопасности, которые позволяют ученикам получать знания в традиционном офлайн-формате», — отметил Синегубов.
А повышение оплаты труда для молодых педагогов – мотивация к профессиональному развитию и шаг к сохранению квалифицированных кадров, подчеркнул глава ХОВА.
Читайте также: Сад Шевченко в Харькове готовят к зиме: коммунальщики разбирают клумбы (фото)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: зарплата, молодые, синегубов, учителя, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Молодым учителям на Харьковщине повысят зарплату – Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 16:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Молодым учителям и педагогам-предметникам Красноградского и Лозовского районов повысят заработную плату, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".