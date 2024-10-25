Молодим вчителям на Харківщині підвищать зарплату – Синєгубов
Молодим вчителям та педагогам-предметникам Красноградського та Лозівського районів підвищать заробітну плату, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, молодим вчителям до 35 років підвищать зарплату до 25 тисяч гривень, а педагогам-предметникам – до 30 тисяч. Йдеться про 151 молодого фахівця. Серед них 55 молодих вчителів та 96 вчителів-предметників.
«У громадах Красноградського району 12 закладів освіти з початку навчального року працюють у змішаному форматі. Незабаром змішане навчання розпочнеться і в ліцеї Близнюківської громади Лозівського району. Створені безпекові умови, які дозволяють учням здобувати знання у традиційному офлайн-форматі», – зазначив Синєгубов.
А підвищення оплати праці для молодих педагогів – мотивація до професійного розвитку і крок до збереження кваліфікованих кадрів, підкреслив голова ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: зарплата, молодые, сінєгубов, учителя, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 16:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Молодим вчителям та педагогам-предметникам Красноградського та Лозівського районів підвищать заробітну плату, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".