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Ночью РФ обстреляла Дергачевский район, поврежден частный дом – Задоренко

Происшествия 09:45   25.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Ночью РФ обстреляла Дергачевский район, поврежден частный дом – Задоренко Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщил, что россияне ударили по району около 22:00.

«Вчера около 22:00 россияне нанесли удар по садовому обществу вблизи села Белаши. В результате обстрела был поврежден частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших», – написал Задоренко.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 09:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщил, что россияне ударили по району около 22:00.".