Ночью РФ обстреляла Дергачевский район, поврежден частный дом – Задоренко

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщил, что россияне ударили по району около 22:00.

«Вчера около 22:00 россияне нанесли удар по садовому обществу вблизи села Белаши. В результате обстрела был поврежден частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших», – написал Задоренко.