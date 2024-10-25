Ночью РФ обстреляла Дергачевский район, поврежден частный дом – Задоренко
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram
Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщил, что россияне ударили по району около 22:00.
«Вчера около 22:00 россияне нанесли удар по садовому обществу вблизи села Белаши. В результате обстрела был поврежден частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших», – написал Задоренко.
Читайте также: Повреждены линии электропередач: последствия ночного удара по Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Дергачи, обстрелы, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночью РФ обстреляла Дергачевский район, поврежден частный дом – Задоренко»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 09:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщил, что россияне ударили по району около 22:00.".