Задоренко: вночі РФ вдарила по Дергачівському району, пошкоджений будинок
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram
Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомив, що росіяни вдарили по району близько 22:00.
“Вчора близько 22:00 росіяни завдали удару по садовому товариству поблизу села Білаші. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок. На щастя, минулося без постраждалих“, – написав Задоренко.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 09:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомив, що росіяни вдарили по району близько 22:00.".