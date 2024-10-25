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Задоренко: вночі РФ вдарила по Дергачівському району, пошкоджений будинок

Події 09:45   25.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Задоренко: вночі РФ вдарила по Дергачівському району, пошкоджений будинок Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомив, що росіяни вдарили по району близько 22:00.

Вчора близько 22:00 росіяни завдали удару по садовому товариству поблизу села Білаші. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок. На щастя, минулося без постраждалих“, – написав Задоренко.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 09:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомив, що росіяни вдарили по району близько 22:00.".