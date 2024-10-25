Задоренко: вночі РФ вдарила по Дергачівському району, пошкоджений будинок

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомив, що росіяни вдарили по району близько 22:00.

“Вчора близько 22:00 росіяни завдали удару по садовому товариству поблизу села Білаші. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок. На щастя, минулося без постраждалих“, – написав Задоренко.