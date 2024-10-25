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Пошкоджені лінії електропередач: наслідки нічного удару по Харківщині

Події 07:22   25.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пошкоджені лінії електропередач: наслідки нічного удару по Харківщині Фото: Олександр Гололобов/Telegram

Близько 21:00 окупанти випустили по Харківщині авіабомби. “Прилетіло” поряд із Черкаською Лозовою. 

Фото: Олександр Гололобов/Telegram

Декілька авіаційних бомб скеровано по Малоданилівській громаді 24 жовтня  близько 21 години. Влучення поряд з селом Черкаська Лозова. Пошкоджено лінію електропередач, яка живить частину села. Без постраждалих“, – написав голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Фото: Олександр Гололобов/Telegram

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 07:22;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 21:00 окупанти випустили по Харківщині авіабомби. “Прилетіло” поряд із Черкаською Лозовою. ".