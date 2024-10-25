Пошкоджені лінії електропередач: наслідки нічного удару по Харківщині
Фото: Олександр Гололобов/Telegram
Близько 21:00 окупанти випустили по Харківщині авіабомби. “Прилетіло” поряд із Черкаською Лозовою.
“Декілька авіаційних бомб скеровано по Малоданилівській громаді 24 жовтня близько 21 години. Влучення поряд з селом Черкаська Лозова. Пошкоджено лінію електропередач, яка живить частину села. Без постраждалих“, – написав голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 07:22;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 21:00 окупанти випустили по Харківщині авіабомби. “Прилетіло” поряд із Черкаською Лозовою. ".