Пошкоджені лінії електропередач: наслідки нічного удару по Харківщині

Близько 21:00 окупанти випустили по Харківщині авіабомби. “Прилетіло” поряд із Черкаською Лозовою.

“Декілька авіаційних бомб скеровано по Малоданилівській громаді 24 жовтня близько 21 години. Влучення поряд з селом Черкаська Лозова. Пошкоджено лінію електропередач, яка живить частину села. Без постраждалих“, – написав голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.