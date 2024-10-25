Повреждены линии электропередач: последствия ночного удара по Харьковщине

Около 21:00 оккупанты выпустили по Харьковщине авиабомбы. «Прилетело» рядом с Черкасской Лозовой.

«Несколько авиационных бомб направлено по Малоданиловской громаде 24 октября около 21:00. Попадание рядом с селом Черкасская Лозовая. Повреждена линия электропередач, питающая часть села. Без пострадавших», – написал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.