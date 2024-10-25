Повреждены линии электропередач: последствия ночного удара по Харьковщине
Фото: Александр Гололобов/Telegram
Около 21:00 оккупанты выпустили по Харьковщине авиабомбы. «Прилетело» рядом с Черкасской Лозовой.
«Несколько авиационных бомб направлено по Малоданиловской громаде 24 октября около 21:00. Попадание рядом с селом Черкасская Лозовая. Повреждена линия электропередач, питающая часть села. Без пострадавших», – написал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 07:22;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 21:00 оккупанты выпустили по Харьковщине авиабомбы. «Прилетело» рядом с Черкасской Лозовой. ".