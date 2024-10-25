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По Боровой ударили россияне утром, есть погибшая – ХОВА

Происшествия 10:34   25.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
По Боровой ударили россияне утром, есть погибшая – ХОВА Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Враг продолжает терроризировать жителей Харьковщины, написали в ХОВА. Россияне обстреливали область и ночью и с утра.

«25 октября около 08:00 российские оккупанты совершили обстрел поселка Боровая Изюмского района. В результате вражеских обстрелов погибла 61-летняя женщина», – сообщили в областной военной администрации.

Кроме того, накануне, около 22:00 оккупанты ударили по Белашам – после «прилета» в селе разрушен частный дом.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 10:34;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг продолжает терроризировать жителей Харьковщины, написали в ХОВА. Россияне обстреливали область и ночью и с утра.".