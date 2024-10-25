По Боровой ударили россияне утром, есть погибшая – ХОВА

Враг продолжает терроризировать жителей Харьковщины, написали в ХОВА. Россияне обстреливали область и ночью и с утра.

«25 октября около 08:00 российские оккупанты совершили обстрел поселка Боровая Изюмского района. В результате вражеских обстрелов погибла 61-летняя женщина», – сообщили в областной военной администрации.

Кроме того, накануне, около 22:00 оккупанты ударили по Белашам – после «прилета» в селе разрушен частный дом.