По Боровой ударили россияне утром, есть погибшая – ХОВА
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС
Враг продолжает терроризировать жителей Харьковщины, написали в ХОВА. Россияне обстреливали область и ночью и с утра.
«25 октября около 08:00 российские оккупанты совершили обстрел поселка Боровая Изюмского района. В результате вражеских обстрелов погибла 61-летняя женщина», – сообщили в областной военной администрации.
Кроме того, накануне, около 22:00 оккупанты ударили по Белашам – после «прилета» в селе разрушен частный дом.
Читайте также: Ночью РФ обстреляла Дергачевский район, поврежден частный дом – Задоренко
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «По Боровой ударили россияне утром, есть погибшая – ХОВА»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 10:34;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг продолжает терроризировать жителей Харьковщины, написали в ХОВА. Россияне обстреливали область и ночью и с утра.".