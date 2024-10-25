По Боровій вдарили росіяни вранці, є загибла – ХОВА

Ворог продовжує тероризувати мешканців Харківщини, написали у ХОВА. Росіяни обстрілювали область і вночі і зранку.

“25 жовтня близько 08:00 російські окупанти здійснили обстріл селища Борова Ізюмського району. Внаслідок ворожого обстрілу загинула 61-річна жінка“, – повідомили в обласній військовій адміністрації.

Крім того, напередодні близько 22:00 окупанти вдарили по Білашах – після “прильоту” в селі зруйнований приватний будинок.