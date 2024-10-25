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По Боровій вдарили росіяни вранці, є загибла – ХОВА

Події 10:34   25.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
По Боровій вдарили росіяни вранці, є загибла – ХОВА Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

Ворог продовжує тероризувати мешканців Харківщини, написали у ХОВА. Росіяни обстрілювали область і вночі і зранку.

25 жовтня близько 08:00  російські окупанти здійснили обстріл селища Борова Ізюмського району. Внаслідок ворожого обстрілу загинула 61-річна жінка“, – повідомили в обласній військовій адміністрації.

Крім того, напередодні близько 22:00 окупанти вдарили по Білашах – після “прильоту” в селі зруйнований приватний будинок.

Читайте також: Вночі РФ обстріляла Дергачівський район, пошкоджений приватний будинок – Задоренко

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 10:34;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог продовжує тероризувати мешканців Харківщини, написали у ХОВА. Росіяни обстрілювали область і вночі і зранку.".