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Новини Харкова – головне за 25 жовтня: як минула ніч

Україна 07:35   25.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 25 жовтня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:08

Над Харківщиною літали безпілотники, була загроза авіаобстрілу: нічні тривоги в регіоні 

Тривога у Харкові та області пролунала о 00:26. Із Дніпропетровщини в бік нашого регіону рухалися ударні безпілотники, поінформували у Повітряних силах ЗСУ. 

О 02:35 пролунав відбій. А о 02:51 тривогу відновили. На сході зафіксували активність ворожої авіації та попередили про загрозу відстрілу прифронтових населених пунктів. 

Загроза минула о 03:39. А о 05:09 Повітряні сили повідомили про нову групу БПЛА на Харківщині. 

Відбій у Харківській області (крім Липецької та Вовчанської громади) дали о 06:34.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 07:35;

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