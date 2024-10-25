Новини Харкова – головне за 25 жовтня: як минула ніч

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07:08

Над Харківщиною літали безпілотники, була загроза авіаобстрілу: нічні тривоги в регіоні

Тривога у Харкові та області пролунала о 00:26. Із Дніпропетровщини в бік нашого регіону рухалися ударні безпілотники, поінформували у Повітряних силах ЗСУ.

О 02:35 пролунав відбій. А о 02:51 тривогу відновили. На сході зафіксували активність ворожої авіації та попередили про загрозу відстрілу прифронтових населених пунктів.

Загроза минула о 03:39. А о 05:09 Повітряні сили повідомили про нову групу БПЛА на Харківщині.

Відбій у Харківській області (крім Липецької та Вовчанської громади) дали о 06:34.