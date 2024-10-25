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Коли на Харківщині можуть відключати світло: енергетики підготували графік

Суспільство 14:34   25.10.2024
Вікторія Яковенко
Коли на Харківщині можуть відключати світло: енергетики підготували графік Фото: АТ “Харківобленерго”

Оновлений графік відключень електрики в Харківській області на період з 26 жовтня по 1 листопада опублікували в АТ «Харківобленерго».

Енергетики зазначили, що наразі ситуація в енергосистемі України стабільна, що дає можливість не застосовувати графік. Однак його можуть увести у разі необхідності за розпорядженням НЕК «Укренерго».

Згідно з графіком, усі абоненти поділені на шість груп, для кожної з яких передбачене вимкнення світла на три години на добу.

график отключения света на Харьковщине
Фото: АТ «Харківобленерго»

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 14:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оновлений графік відключень електрики в Харківській області на період з 26 жовтня по 1 листопада опублікували в АТ «Харківобленерго».".