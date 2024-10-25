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Когда на Харьковщине могут отключать свет: энергетики подготовили график

Общество 14:34   25.10.2024
Виктория Яковенко
Когда на Харьковщине могут отключать свет: энергетики подготовили график Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Обновленный график отключений электричества в Харьковской области на период с 26 октября по 1 ноября опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».

Энергетики отметили, что ситуация в энергосистеме Украины стабильная, что дает возможность не применять график. Однако его могут ввести при необходимости по распоряжению НЭК «Укрэнерго».

Согласно графику, все абоненты поделены на шесть групп, для каждой из которых предусмотрено выключение света на три часа в сутки.

график отключения света на Харьковщине
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 14:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обновленный график отключений электричества в Харьковской области на период с 26 октября по 1 ноября опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».".