Пожежа на Харківщині через обстріли: у ДСНС розповіли, що горіло

Минулої доби в Харківській області виникла одна пожежа через ворожі удари, повідомили в ранковому зведенні в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

“Близько 21:15 загарбники вдарили з авіації по селу Черкаська Лозова Малоданилівської громади. Керована бомба влучила за межами села на відкриту територію та спричинивши пожежу. Горіла трава на площі 150 кв.м. Постраждалих немає. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались 2 одиниці техніки та 10 рятувальників ДСНС“, – написали рятувальники.

Загалом за добу в області зафіксували 19 пожеж, додали у ДСНС.